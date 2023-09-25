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В Госдуме предложили сохранять пособия работающим удаленно декретницам

15:01
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Такой законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента

На рассмотрение Государственной думы России внесены поправки в законодательство, предполагающие сохранение пособия по уходу за ребенком, если мама, находящаяся в декрете, начала работать удаленно на постоянной основе.

Согласно действующим нормам, сотрудник, который находится в отпуске по уходу за ребенком и работает неполное рабочее время (в том числе дистанционно), получает пособие по уходу и заработную плату.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что она расширит уровень гарантий для семей, закрепив право на льготы, связанные с отпуском по уходу за ребенком в случае выполнения родителями работы, в том числе и в дистанционном формате.

Кроме того, это позволит родителям оптимизировать свое время для обеспечения семьи необходимым объемом как внимания, так и дохода, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предложили предоставлять женщинам декретный отпуск на ранних сроках беременности, поскольку "государству нужно срочно менять отношение к материнству".

В России уже реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми: различные пособия, новые ясли, семейная ипотека, материнский капитал и многое другое. С 2023 года введено единое пособие для семей с невысоким доходом. Оформить его можно с ранних сроков беременности и пока ребенку не исполнится 18 лет.

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