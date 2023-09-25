Он запутался в рыболовных сетях

В Хабаровском крае спасли детеныша белухи, который запутался в рыболовных сетях. Китенка ждала верная гибель, если бы не помощь местных жителей.

Животное освободили и выпустили в море. Все это время рядом плавала его мать.

Еще одна спасательная операция развернулась во Владивостоке. К катеру подплыли две белухи. Одна оказалась ранена и нуждалась в помощи. В теле животного торчал кусок снасти с застрявшими водорослями. Водолаз попытался избавить от него пострадавшую, но белуха быстро уплыла.

Жители Приморья переживают за судьбу животного и надеются, что ему удастся помочь

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"