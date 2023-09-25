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"Он боится!": в Киеве объяснили стремление Зеленского отменить президентские выборы

15:19
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Нынешний президент Украины не сможет переизбраться на второй срок

Украинский лидер Владимир Зеленский не планирует проводить президентские выборы в 2024 году из-за страха потерпеть "сокрушительное" поражение. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.   

Подоляк: выборов на Украине в 2024 году точно не будет
Экс-депутат Верховной рады заявил о готовности Зеленского объявить войну России

Напомним, что буквально несколько недель назад бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о намерении президента Украины Владимира Зеленского объявить России войну к концу осени. По мнению политика, такие действия позволят нынешнему украинского лидеру отменить президентские выборы, которые должны пройти уже в следующем году.  

"Зеленский, ты боишься власть потерять, потому что, если будут выборы, президентом ты уже не будешь", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что, несмотря на устремления главы киевского режима, президентские выборы на Украине должны пройти "в любом случае". По его словам, иначе такие действия украинского руководства, могут быть расценены мировым сообществом как "грубейшее" нарушение одного из фундаментальных положений Конституции страны.

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