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Собянин: В Москве разработан уникальный промышленный компьютер

15:01
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Устройство может выполнять несколько задач одновременно

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об уникальной разработке московских производителей электроники. Создан универсальный промышленный компьютер, российских аналогов которому на текущий момент нет.
Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Отмечается, что данный компьютер помогает управлять важной электроэнергетической инфраструктурой, а также инфраструктурой в сфере промышленности и информационной безопасности.

"Устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации. Потребляет меньше энергии, долго работает автономно", - говорится в сообщении в Телеграм-канале мэра Москвы.

Производство электроники, компьютерной техники и оптики в столице продолжает расти, сейчас в этой сфере задействованы более 100 организаций.

Ранее сообщалось, что что московские компании увеличили производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Так, в столице создан инновационный планетарный сканер для бесконтактной оцифровки архивов, книг и картин.

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