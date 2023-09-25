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Депутат Мосгордумы отметил высокую организацию работы пункта отбора контрактников

15:04
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Все автоматизировано, начиная от приема и заполнения анкет

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, где оценил организацию его работы, передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

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"Все автоматизировано, начиная от приема и заполнения анкет. Мы разговаривали с волонтером, и тоже это видели, волонтерская организация помогает в оформлении документов. Очень уютно, все подготовлено для отправки, горячее питание, комнаты для отдыха, абсолютно все в современном стиле", - заявил Бускин.

При этом депутат подчеркнул, что городские власти делают все для того, чтобы будущие защитники Родины чувствовали себя комфортно. По его словам, сотрудники призывного пункта относятся ко всем по-человечески – с душой и пониманием.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также с 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

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