Сеул пригрозил России санкциями за военное сотрудничество с КНДР

Москва уже опровергала слухи о подобном сотрудничестве

Южная Корея и ряд других стран могут ввести против России санкции, если Москва возобновит военное сотрудничество с Пхеньяном. Такое заявление сделал в понедельник, 25 сентября, южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин.

По утверждению политика, "могут быть варианты осуждения со стороны международного сообщества и введения санкций отдельными странами". Их цель — сделать так, чтобы "Россия и Северная Корея не пошли опасным путем", сообщает РИА Новости.

Ранее посол России в Южной Корее Андрей Кулик подчеркнул, что муссируемые американскими и южнокорейскими средствами массовой информации спекуляции на тему якобы военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна лишены всяких оснований.

После встречи российского президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что стороны подписали какие-либо соглашения в военной сфере.

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