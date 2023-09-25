Иван Калашников проявил мужество и героизм

За мужество и героизм, проявленные на поле боя. Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова. Офицер с позывным "Большой" вместе со своими подчиненными отразил атаку многократно превосходящих сил противника у села Урожайное на Южно-Донецком направлении. Самоотверженность и профессионализм наши военные демонстрируют и на других участках фронта.

У этой пушки есть официальное название - МТ-12 "Рапира". Но расчёт называет её ласково - "Мариша". Как первую и единственную любовь одного из солдат.

Хорошо оборудованная, но при этом временная огневая позиция. Ну купянском направлении российским войскам удаётся развивать наступление. Наши части фактически уже вышли на северные окраины города.

Сообщается, что минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре морского порта в Одессе. Использовались как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты. Примечательно то, что в ходе обороны ВСУ, судя по всему, использовали американские системы ПВО "Центурион". Их Киев очень давно выпрашивал у Вашингтона, но официально о поставках не сообщалось.

Даже если американская техника и работала, всё равно не помогла. Поражены здания морского порта и официально неработающая гостиница, в которой на самом деле были размещены армейские подразделения. В Угледаре ВСУ тоже заняли одну из брошенных многоэтажек, находящуюся в центре микрорайона и прикрытую со всех сторон другими домами. Это расположение российская авиация уничтожила управляемыми бомбами.

Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.

А история этого боя, произошедшего возле села Урожайное, достойна экранизации. ВСУ пошли в атаку. По дороге потеряли танк. Два броневика, высадив пехоту, сбежали в тыл. Украинским солдатам приказали идти вперёд.

Как минимум пять украинских солдат смогли запрыгнуть в наши окопы. В паре десятках метрах перед ними в полный рост - российский солдат. Всем своим видом показывал - подходи по одному. Даже когда перед ним взрывались гранаты - не сделал ни шага назад. У этого командира даже фамилия подходящая - Калашников. И русское имя - Иван. Позывной вообще достойный настоящего богатыря - Большой.

Большой не давал пройти врагу, которого другие бойцы закидывали гранатами. Подключились миномётчики. Зажали со всех сторон. У противника началась паника. Бежали те, кто мог. Другие просто отползали. Двое наших бойцов получили ранения, но их жизням ничего не угрожает.

За проявленные мужество и героизм все участники боя представлены министром обороны к наградам. А "Большой" Иван Калашников - к званию Героя России.

Дмитрий Гусев. Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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