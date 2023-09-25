МИД обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Россию

Официальный Ереван совершает огромную ошибку, отметили в МИД России

В Нагорном Карабахе завершился второй раунд переговоров представителей Баку с армянским населением региона. Встреча проходила в городе Ходжалы при посредничестве российских миротворцев, которые самоотверженно, порой ценой собственной жизни, исполняют свой долг в Нагорном Карабахе - так прокомментировали в нашем МИДе вчерашнее заявление премьер-министра Пашиняна в адрес Москвы.

В ведомстве подчеркнули: налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внешней и внутренней политике, переложив вину на Россию. Официальный Ереван, говорится в заявлении, совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи наших стран. Армянский народ стал заложником геополитических игр Запада.

Заокеанские партнеры, кстати, не заставили себя долго ждать. Как раз сегодня в Ереване приземлилась высокопоставленная делегация из США. В составе которой помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, а также глава американского агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Официальная причина визита - "выразить поддержку армянскому суверенитету и демократии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"