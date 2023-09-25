Обострение обстановки: на Западе пригрозили бомбами Белграду

Западные страны раздражены политикой Сербии

Кремль считает ситуацию с обострением в Косово крайне непростой и потенциально опасной и внимательно следит за развитием событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил традиционно предвзятое отношение к сербам со стороны Запада и частые провокации, сопровождаемые шумихой.

Обострение обстановки в Косово президент Сербии и посол Российской Федерации в республике детально обсуждают в ходе личной встречи. Для прессы она закрыта. Журналистам разрешают снять лишь первые секунды переговоров, по итогам которых Александр Вучич написал в соцсетях:

"Важный разговор с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Я благодарен, что он выслушал просьбы и запросы сербской стороны. Я оповестил российского дипломата о том факте, что в Косово проводится жестокая этническая чистка, которую организует Альбин Курти при поддержке части международного сообщества".

Ситуация в самопровозглашённой республике обострилась в ночь на воскресенье. Неизвестные обстреляли албанских полицейских. Один из них погиб. После этого Приштина заявила, что преступники забаррикадировались в местном монастыре. Были также версии, что в здании находятся обычные прихожане и паломники, но разбираться никто не стал. Косовские стражи порядка при поддержке международного контингента начали силовую операцию.

"Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда атакует нашу страну. В этой битве мы применяем и защищаем закон, мы защищаем граждан без каких-либо различий и независимое Косово", - заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

В этом плане премьер самопровозглашенного Косова, конечно, лукавит, учитывая бесчисленное количество фактов притеснения сербов, живущих на этой территории. Однако в этот раз ситуация зашла ещё дальше. В ходе силовой операции, которую проводили силы косовской полиции, погибли как минимум трое сербов.

"Единственный виновник того, что произошло на севере Косово и Метохии, единственный виновник - Альбин Курти, хотя те, кто помогает ему в этом, тоже виноваты, и это часть международного сообщества", - сказал Александр Вучич.

Оно активно покрывает бесчинства косовских властей. Вот и в данной ситуации силы "К-ФОР", то есть натовские подразделения, по словам Вучича, активно помогали косовским полицейским. Точнее сказать, не мешали, дав им полный карт-бланш. Отсюда и такое количество жертв. И штурм православного храма, где якобы искали террористов. При этом официальное заявление военной миссии НАТО буквально излучает нейтралитет, заодно занижая количество жертв среди сербов.

"Миссия под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего. Альянс продолжает внимательно следить за ситуацией. Её войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости", - говорится в заявлении.

Вопрос - что это будет за реакция? Традиционное бездействие. Или же в НАТО решат прислушаться к воззваниям главы некоммерческой организации "Европейский комитет развития альянса" Гюнтера Фелингера. Он в связи с данной ситуацией в Косово призвал альянс не церемониться с Белградом. А именно начать военную операцию против Сербии:

"Я призывают НАТО подготовить военную интервенцию против Сербии прямо сейчас, чтобы остановить эскалацию войны. Мы должны действовать решительно, чтобы защитить мир на Балканах и немедленно пригрозить бомбами Белграду!"

Учитывая насколько Сербия раздражает Запад, не присоединяясь к антироссийским санкциям и пытаясь вести независимую политику, вполне возможно, что предложения "бомбить Белград" когда-нибудь найдут поддержку в НАТО. Тем более, что опыт у альянса в этом плане огромный.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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