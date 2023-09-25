Зеленский подтвердил получение партии Abrams

Киев давно выпрашивал американские танки

Первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Как заявил политик в соцсетях, "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады". Количество полученных от Соединенных Штатов боевых машин Зеленский уточнять не стал, сообщает ТАСС.

О том, что первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину, ранее сообщал источник в американском Министерстве обороны. При этом в Пентагоне отмечали, что в течение нескольких месяцев Вашингтон осуществит еще несколько поставок.

При этом российские власти подчеркивали, что западная техника прекрасно горит, что подтверждает уничтожение многих ее образцов в зоне специальной военной операции. ВС России прекрасно справляются и с немецкими Leopard, и с британскими Challenger.

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