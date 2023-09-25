Орбан назвал условие поддержки Украины на международных площадках

Украинские власти ущемляют права закарпатских венгров

Будапешт поддержит Украину на международной арене лишь при условии восстановления в правах закарпатских венгров. Об этом в ходе выступления на открытии осенней сессии парламента заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик, украинские власти уже на протяжении нескольких десятилетий угнетают этнических венгров, проживающих в Закарпатье. По мнению Орбана, несмотря на "тотальное" игнорирование этой проблемы со стороны мирового сообщества, Будапешт продолжит бороться за права закарпатских венгров в рамках различных международных форумов.

"Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни, пока там не вернут предыдущие законы, гарантировавшие права закарпатских венгров", - заявил Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что относительно недавно политический истеблишмент Украины предпринял еще один шаг по ущемлению закарпатских венгров, запретив им не только публично исполнять гимн Венгрии, но и носить традиционную венгерскую одежду.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники конфликтной ситуации на Украине должны инициировать мирное соглашение в ближайшее время. По мнению главы внешнеполитического ведомства, такие действия позволят стабилизировать геополитическую обстановку в Европе, а также предотвратить новый экономический кризис в ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"