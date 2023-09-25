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Офицер ЦРУ: Запад просчитался с введением санкций против России

16:24
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Ограничительные меры привели к обратному эффекту

Россия вышла победителем из санкционного давления западных стран. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди.

По его словам, на Западе думали, что меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, однако сломить Москву не удалось.

Более того, ограничительные меры привели к обратному эффекту для стран, которые их вводили, рассказал Джиральди в интервью на Youtube-канале Джорджа Галлоуэя.

Джиральди также назвал выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН полностью провальным. По мнению экс-офицера ЦРУ, Запад теряет интерес к Украине. Он отметил, что "мир начал просыпаться и понимать, что тут происходит".

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