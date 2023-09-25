Почти семь тысяч жителей Карабаха переехали в Армению

Об этом сообщили в правительстве республики

Уже 6650 вынужденных переселенцев перебрались из Нагорного Карабаха в Армению. Такие цифры сообщило правительство Армении.

Для оказания содействия создана специальная информационная площадка, работает телефон "горячей линии". Кроме того, в селе Корнидзор близ Лачинского коридора создан гуманитарный центр.

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера". Армения расценила действия Баку как агрессию. Спустя сутки была достигнута договоренность о прекращении огня. Посредничество в этом вопросе оказали российские миротворцы.

22 сентября вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.

.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"