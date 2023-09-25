Почти семь тысяч жителей Карабаха переехали в Армению

Об этом сообщили в правительстве республики
Уже 6650 вынужденных переселенцев перебрались из Нагорного Карабаха в Армению. Такие цифры сообщило правительство Армении.
Для оказания содействия создана специальная информационная площадка, работает телефон "горячей линии". Кроме того, в селе Корнидзор близ Лачинского коридора создан гуманитарный центр.
19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера". Армения расценила действия Баку как агрессию. Спустя сутки была достигнута договоренность о прекращении огня. Посредничество в этом вопросе оказали российские миротворцы.
22 сентября вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
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