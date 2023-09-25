У Будапешта недостаточно сил, чтобы этому противодействовать

Решение Брюсселя отказаться от российской энергии противоречит интересам Европы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом политик отметил, что на текущий момент у Будапешта недостаточно сил, чтобы этому противодействовать.

"Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации", - заявил Орбан (цитата по РИА Новости).

В понедельник Орбан также заявил, что Венгрия поддержит Киев на международной арене только при условии восстановления в правах закарпатских венгров. Он напомнил, что на Украине им запретили публично исполнять гимн Венгрии, а также носить традиционную венгерскую одежду.

Между тем бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что Запад просчитался с введением санкций против России.

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