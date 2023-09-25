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В России могут разрешить использование загранпаспорта для получения госуслуг

18:20
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Этот вопрос прорабатывается

В России могут разрешить использовать заграничные паспорта для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг. Об этом сообщил Дмитрий Медведев.

По словам, зампреда Совбеза, этот вопрос будет "всесторонне проработан". 

Заявление об использовании загранпаспортов для получения госуслуг прозвучало по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики.

Медведев также сообщил, что поток приезжих в Россию растёт. По данным МВД, в первом полугодии страну посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за такой же период годом раньше.

"Трудовые мигранты для нас – важные трудовые ресурсы. Однако пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями. Допускать этого нельзя", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

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