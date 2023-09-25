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Собянин и Краснов открыли Кубок Генпрокурора России по стрельбе из лука

19:01
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Он проходит в "Лужниках"

Сергей Собянин и Игорь Краснов приняли участие в открытии II Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора Российской Федерации.

"В Москве проходит много соревнований, и в год – порядка 70 мероприятий, посвященных стрельбе из лука. Но замечательная традиция, которая родилась недавно, – это соревнования на Кубок генерального прокурора, конечно, занимает особое место. И я бы от вашего имени хотел бы выразить слова признательности Краснову Игорю Викторовичу – генеральному прокурору. Спасибо вам большое. Конечно, многие из вас будут чемпионами, победителями, но все, кто занимается стрельбой из лука, уже победили – победили в том, что они стремятся к цели, что они меткие, точные и сильные. Поздравляю вас с началом соревнований", – сказал Собянин в ходе церемонии открытия.

В свою очередь Игорь Краснов отметил, что соревнования способствуют популяризации такого вида спорта, как стрельба из лука.

В этом году в Кубке Генпрокурора России по стрельбе из лука участвуют 400 спортсменов – юноши и девушки (до 18 лет), юниоры и юниорки (до 21 года) из 41 региона России. Личные и командные соревнования проходят в двух дисциплинах – "классический лук" и "блочный лук" (дистанции 70, 60 и 50 м). Будет разыграно 32 комплекта наград.

Соревнования проходят с 25 по 28 сентября в "Лужниках".

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