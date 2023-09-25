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Венгрия отказалась выдавать Киеву военнообязанных украинцев

19:20
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Об этом заявил Виктор Орбан

Венгрия не станет выполнять запрос украинского правительства и выдавать Киеву военнообязанных украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
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"Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. Беженцы от войны получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины", - заявил Орбан во время открытия осенней сессии парламента (цитата по РИА Новости).

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский издал указ о тотальной проверке военно-врачебных комиссий. По его словам, будет пересмотрена система определения пригодности к военной службе. В частности, новый порядок исключит манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Ранее Минобороны Украины предложило призывать в армию не до 27, а до 25 лет. Среди причин данного решения называется текущие финансовые расходы на медосмотры и большие очереди на прохождение военно-врачебной комиссии.

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