Кадыров показал видео, на котором его сын избивает человека в СИЗО

В СПЧ назвали видео "вызовом правовой системе страны"

Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что его сын избил подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

В своем Telegram-канале глава Чечни опубликовал видео, на котором Адам Кадыров наносит удары Журавелю. Саму запись мы не публикуем по этическим соображениям.

"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", - написал Кадыров, добавив, что "гордится поступком Адама".

На публикацию Кадырова жестко отреагировали в Совете по правам человека при президенте России. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, видео избиения Журавеля - это "видеодоказательство преступления".

"Наш уголовный кодекс не предусматривает ни в одной из статей пометку, что он не действует по отношению к сыну главы Чечни. На мой взгляд, это вызов праву, потому что, публикуя это видео, Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной, понимая, что ставит ее в неудобное положение", - заявила Меркачева в интервью Газете.ru.

19 мая Никита Журавель опубликовал видео сожжения Корана возле Соборной мечети в Волгограде. Его задержали, позднее молодой человек заявил, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело по поручению главы СКР было передано в Следственное управление ведомства по Чеченской республике из-за "многочисленных обращений". В конце мая Журавеля доставили в СИЗО в Грозном.

Позднее Журавель написал обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в котором заявил, что его в СИЗО избил сын Рамзана Кадырова Адам.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"