Мощный взрыв прогремел в пригороде Cтепанакерта

Взорвалась цистерна с бензином

В Нагорном Карабахе прогремел взрыв. Сдетонировало бензохранилище. Приходят сообщения о пострадавших. Их число не уточняется, раненых с ожогами доставляют в медучреждения. Тем временем местные жители продолжают покидать свои дома. В понедельник из Степанакерта в Армению уехали три колонны с мирными людьми. В Лачинском коридоре беженцев сопровождали российские миротворцы - об этом сообщает Минобороны. Сейчас в расположении нашего контингента остаются свыше 600 человек, из них порядка 400 - дети. Им предоставляют питание и медпомощь.

Мощный хлопок прогремел в пригороде Cтепанакерта. Взорвалась цистерна с бензином. Пламя охватило резервуар, в котором было 100 тонн топлива. Пострадавших очень много. Есть погибшие. По некоторым данным, в больницы города поступает столько пациентов с ожогами, что врачам не хватает медикаментов для экстренных манипуляций. Медики российского миротворческого контингента также оказывают помощь раненым.

В Нагорном Карабахе - дефицит нефтепродуктов, а люди массово выезжают из республики. Вынужденными переселенцами в Армению стали уже почти семь тысяч человек. Поэтому и собираются толпами возле заправочных станций, где бензин в наличии. Только за сегодняшний день российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

На Лачинском пункте пропуска между Арменией и Азербайджаном образовались огромные заторы. На историческую родину уже вернулись более 6,5 тысяч карабахских армян. Наши миротворцы доставляют в отдаленные районы Нагорного Карабаха сотни тонн гуманитарной помощи. Желающих эвакуируют и дают временное убежище в расположении российского миротворческого контингента в Степанакерте. Сейчас там находятся коло 700 мирных жителей, в том числе 400 детей. Все обеспечены питанием и помощью медперсонала.

Это и есть основные задачи наших миротворцев - обеспечение безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения, непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, чтобы не допустить нового витка кровопролития.

Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. А в Ходжалы на базе российского контингента состоялась встреча между представителями азербайджанских властей и армян Карабаха. При этом сам отказавшийся от непризнанной республики в пользу Азербайджана премьер Армении свои стратегические просчеты пытается перевалить на наших миротворцев. Накануне он заявил, что те могли предотвратить азербайджанскую военную операцию на территории, которую он сам же сдал. В Кремле прокомментировали этот эмоциональный выпад:

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. Упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Никогда с такими упреками не согласимся".

Армянский народ знает, кто сдал священную для народа территорию древнего Арцаха. В Ереване не утихают массовые протесты с требованиями отставки премьер-министра. К полудню количество задержанных достигло 168 человек.

А в российском МИДе Николу Пашиняну напомнили, кто саботировал достигнутые три года назад благодаря усилиям Москвы договоренности о прекращении огня и заморозке вопроса о статусе Нагорного Карабаха. И кто совсем не по-джентльменски переметнулся на запад и в Праге признал территориальную целостность Азербайджана вместе со спорными территориями.

Так и не признавшим за много лет Нагорный Карабах официально своей территорией армянским властям теперь приходится прислушиваться и к назиданиям своего давнего исторического оппонента. Президент Турции, близкого союзника Азербайджана, прибыл в Нахичевань. Лидеры двух республик заложили газопровод между Азербайджаном и Турцией и открыли военно-производственный комплекс.

"К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги", - заявил Рейджеп Тайип Эрдоган.

Никол Пашинян тем временем принимает у себя главу агентства по международному развитию США Саманту Пауэр и исполняющую обязанности помощника госсекретаря Юри Ким. Гости прибыли в Ереван выразить поддержку демократии, суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении. Как это поможет карабахским армянам, непонятно. Ведь у заокеанских чиновников нет опыта посреднической деятельности в этом регионе. Американцы способны лишь разжигать региональные конфликты, либо создавать их своими руками.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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