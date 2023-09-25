Ученый объяснил появление северного сияния над Ленобластью

Число вспышек на солнце растет

Минувшей ночью небо Петербурга озарило северное сияние. Причем, редкое природное явление было замечено не только в культурной столице. Почему Аврора внезапно перешагнула через Полярный круг?

Изумрудные всполохи в ночном небе завораживают. Еще недавно считалось: увидеть такое великолепие можно только за Полярным кругом. Но эти кадры сделаны сегодня ночью недалеко от Санкт-Петербурга, над озером Волоярви. А вот снимки из Казани. На прошлой неделе небо раскрасилось над Екатеринбургом, Новосибирском и в Подмосковье.

Екатерина Стрельникова называет себя охотником за северным сиянием. Вместе с единомышленниками она по ночам выезжает за город, чтобы запечатлеть это удивительное явление. Комплект оборудования для съемки - фотоаппарат и несколько широкоугольных объективов. Определить место и время помогают прогнозы движения солнечного ветра - сайт доступен для всех желающих.

Явление, которое называют северным сиянием, это свечение верхних слоев атмосферы, которое происходит из-за вспышек энергии или магнитных бурь на Солнце. Звезда периодически выбрасывает мощные потоки электронов и протонов, их движение называется "солнечный ветер". Попадая в магнитное поле Земли, они притягиваются к поверхности, к обоим полюсам.

"Это можно себе представить как кипящую кастрюльку, в которой булькают пузырьки и время от времени вылетают брызги. Так вот, эти брызги, выброшенные вещества попадают на землю, ударяют и начинается магнитное возмущение", - пояснил Валерий Петров, ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.

Заряженные частицы врезаются в атмосферу на огромной скорости - 72 миллиона км/ч и сталкиваются с атомами и молекулами кислорода, азота и углекислого газа. В результате такой реакции на ночной стороне Земли и появляется тот самый "танцующий свет".

Кстати, южное сияние тоже бывает - над Антарктидой. Отчего в последнее время явление расширяет свою географию – вопрос, требующий исследований, говорят ученые. Это точно не связано с изменениями климата на Земле - скорее всего, причина в так называемом цикле активности Солнца, подсчитано, что он длится 11 лет.

"Сейчас мы находимся или подходим к периоду очередного максимума солнечной активности. И число вспышек на солнце, выбросов солнечного вещества в межпланетное космическое пространство и в сторону Земли и попадание этого вещества на Землю учащается", - отметил Валерий Петров.

Это очень важный период для исследований, говорят ученые. В ближайшие пару лет мощность и частота вспышек на Солнце будет увеличиваться, а значит северное сияние еще не раз выйдет за пределы Полярного круга.

Чтобы снять северное сияние на фото или видео, конечно, лучше всего ехать за город - подальше от яркого освещения уличных фонарей, огней реклам. Но вот увидеть его своими глазами сейчас реально даже не выезжая из города. Если с погодой повезет. Достаточно в день прогноза найти новостройку повыше и вооружиться биноклем. Космические ощущения будут гарантированы.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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