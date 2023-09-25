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ООН высказалась об участии нациста в заседании парламента Канады

20:10
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Инцидент вызвал большой скандал

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал участие ветерана СС Ярослава Хунке в заседании канадского парламента.

По его словам, организации выступают против любого чествования людей, которые участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны.

"Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел", - заявил Стефан Дюжаррик (цитата по РИА Новости).

Напомним, видео с торжественного чествования 98-летнего Ярослава Хунку мгновенно разлетелось по мировым СМИ и вызвало большой скандал. Бежавший в Канаду Хунк раньше носил украинскую фамилию Гунько. Он участвовал в систематическом истреблении еврейского населения Украины.

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Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
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