"Они будут уничтожены": в США рассказали, что ждет "Абрамсы" на Украине

Первая партия танков в понедельник была доставлена на Украину

Значительная часть танков Abrams ("Абрамс"), переданных Вашингтоном ВСУ, может быть ликвидирована атаками с воздуха. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем", - заявил специалист (цитата по РИА Новости).

В понедельник стало известно, что первая партия танков Abrams доставлена на Украину. Их число не уточняется. По данным Пентагона, в течение нескольких месяцев США осуществят еще несколько поставок.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с Вашингтоном будет производить вооружения. В рамках анонсированной системы появятся новая промышленная база и новые рабочие места.

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