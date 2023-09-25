ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Они будут уничтожены": в США рассказали, что ждет "Абрамсы" на Украине

21:06
  • понедельник
  • 25 сентября 2023

Первая партия танков в понедельник была доставлена на Украину

Значительная часть танков Abrams ("Абрамс"), переданных Вашингтоном ВСУ, может быть ликвидирована атаками с воздуха. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
NYT: первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину

"Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем", - заявил специалист (цитата по РИА Новости).

В понедельник стало известно, что первая партия танков Abrams доставлена на Украину. Их число не уточняется. По данным Пентагона, в течение нескольких месяцев США осуществят еще несколько поставок.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с Вашингтоном будет производить вооружения. В рамках анонсированной системы появятся новая промышленная база и новые рабочие места.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Танк Abrams
Танк Abrams
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.