В Германии признали отправку Киеву почти нерабочей техники

Она была старых образцов

Берлин отправлял Украине устаревшую технику – этот факт подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, "что-то из нашей помощи было очень старых образцов".

"Мы знали, и говорили это в начале, что что-то особо и не работало", - заявила Бербок (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ сообщали, что выпускающий танки Leopard 2 немецкий концерн Rheinmetall утратил свою "безупречную репутацию" на глобальном рынке производителей механизированной техники из-за ударной мощи ВС России в зоне СВО.

25 сентября стало известно, что первая партия американских танков Abrams доставлена на Украину.

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