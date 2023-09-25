У аэродрома Бельбек в Крыму сбили украинскую ракету

Военные отражают ракетную атаку

Силы ПВО сбили, по предварительным данным, одну ракету у аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев.

"Наши военные отражают ракетную атаку. По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, около 21:00 власти города объявили воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил работу. Кроме того, на час было остановлено движение по Крымскому мосту.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"