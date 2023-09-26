Экономист Пикин о санкциях в энергетике: как торговали - так и торгуем

Усложнилась лишь логистика

Озабоченные поддержкой Киева, немецкие власти не замечают угрозы, которая нависает над экономикой страны. Подорожание электроэнергии может повлечь банкротство многих компаний - и в том числе гибель национального автомобилестроения. Об этом в интервью газете Berliner Zeitung сказал бывший глава Восточного комитета германской экономики Экхард Кордес. Он предложил возобновить работу закрытых в стране атомных электростанций и восстановить трубопровод "Северный поток".

Насколько осуществимы эти планы? Получат ли они поддержку немецких политиков и предпринимателей? На эти вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"По поводу ограничений. Западные политики нарисовали себе очень странные схемы, которые не имеют никакого отношения к реальности. Ну а бизнесмены как торговали, так и торгуют, просто логистика стала очень сложной. Через полмира мы везем ресурсы, через третьи руки перепродаем, через четвертые банки мы рассчитываемся. Но товарооборот все равно происходит", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Пикина смотрите в видео

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