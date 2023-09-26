ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 230 человек

Российские войска отразили девять атак боевиков

Военные группировки "Центр" из РСЗО "Град" уничтожили район скопления украинских радикалов на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

На донецком российские войска отразили девять атак штурмовиков ВСУ. За сутки враг потерял более 230 боевиков, танк, три БМП и 12 автомобилей.

Российские средства ПВО и РЭБ перехватили три противолокационные ракеты HARM и ликвидировали 7 вражеских дронов в районах Спорного, Белогоровки и Отрадовки.

Отлично себя зарекомендовали ЗРК "Тор-М2". Расчеты группировки "Юг" круглосуточно на посту. Они защищают военные колонны и позиции наземных подразделений. Чаще всего целями становятся беспилотники, самолеты, вертолеты и ракеты ВСУ.

Экипажи "ТОРов" взаимодействуют с соседними подразделениями ПВО - зенитными батареями и РЭБом, чтобы уничтожить противника. "ТОР" способен одновременно обнаружить до четырех десятков летательных аппаратов противника на расстоянии свыше 30 километров.

На южнодонецком направлении работают наши штурмовики Су-25. Экипажи нанесли точные авиаудары по врагу. Уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника радикалов. Пуски ракет "Грачи" выполняли парами с малых высот. А затем вернулись на аэродром базирования, чтобы после необходимой подготовки совершить очередной боевой вылет.

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