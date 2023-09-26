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Минобороны представило новых героев спецоперации

09:12
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Сержант Евгений Абрамов обнаружил наблюдательный пункт противника

Минобороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Сержант Евгений Абрамов обнаружил наблюдательный пункт противника, с которого велась корректировка огня вражеской артиллерии. Евгений оперативно передал координаты неприятеля. Цель была уничтожена. Решительные действия отделения под командованием Абрамова позволили выбить боевиков с занимаемых позиций.

Старший прапорщик Евгений Мыльников, несмотря на минометный обстрел ВСУ, сумел вернуть в строй боевые машины нашей роты, которая удерживала оборону. После того, как вражеская атака была отбита, Мыльников эвакуировал с поля боя и восстановил четыре единицы бронетехники и один автомобиль.

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