Премьер Канады неловко оправдался за чествование украинского нациста

И не преминул обвинить Россию

Весь мир возмущен чествованием ветерана дивизии СС "Галичина", которому рукоплескали в парламенте Канады. Спустя несколько дней после инцидента, премьер-министр Джастин Трюдо предпринял довольно неуклюжую попытку объясниться и не преминул обвинить Россию.

"Это очень расстраивает. Однако спикер признал свою ошибку и извинился. Это крайне позорный инцидент для парламента Канады и общества в целом. Действительно важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и недвусмысленную поддержку Украины", - сказал Трюдо.

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