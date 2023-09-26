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Премьер Канады неловко оправдался за чествование украинского нациста

09:11
  • вторник
  • 26 сентября 2023

И не преминул обвинить Россию

Весь мир возмущен чествованием ветерана дивизии СС "Галичина", которому рукоплескали в парламенте Канады. Спустя несколько дней после инцидента, премьер-министр Джастин Трюдо предпринял довольно неуклюжую попытку объясниться и не преминул обвинить Россию.

"Это очень расстраивает. Однако спикер признал свою ошибку и извинился. Это крайне позорный инцидент для парламента Канады и общества в целом. Действительно важно, чтобы все мы дали отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и недвусмысленную поддержку Украины", - сказал Трюдо.

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Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунк
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