Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Пора снизить нагрузку

Овны

Вы любите действовать прямо и открыто, но сегодня не тот случай! Приберегите слова и силы на потом, а сегодня просто наблюдайте за людьми и делайте выводы.

Тельцы

Вам не стоит принимать близко к сердцу временную отстраненность друзей или коллег. Все бывают погружены в себя, это нормально, не будьте слишком эгоистичны.

Близнецы

Хотя вы не склонны забивать себе голову деталями, сегодня может появиться желание вникать во все мелочи. Если от этого испортится настроение, бросьте все и идите гулять.

Раки

Будьте готовы сегодня к строгости начальства. У студентов и учеников могут возникнуть проблемы из-за слишком высоких требований преподавателей. Придется потерпеть.

Львы

Все мы иногда становимся излишне осторожными, и сегодня такое поведение будет свойственно представителям вашего знака. Дела, в которых нужны ваши смелость и напор, лучше отложить.

Девы

Вы можете почувствовать охлаждение к партнерам или разочарование в отношениях. Зацикливаться на этом не стоит – через несколько дней все как рукой снимет.

Весы

Остерегайтесь простуд и вирусов, откажитесь от посещения бассейнов и бань. Ваш организм перестраивается на холодный сезон, не добавляйте ему проблем.

Скорпионы

Влюбленные представители знака обнаружат, что страсть уже не та, а творческие личности заметят, что муза исчезла. Просто пришло время переключиться на рутинные дела.

Стрельцы

Ваш знак - один из самых оптимистичных, но и ваша огненная энергия сегодня почувствует холодное дыхание Сатурна. Но это скоро пройдет, не грустите!

Козероги

Вам пойдет на пользу возникшая пауза, потому что нужно хорошенько подумать. Приложите усилия в других сферах. Там, где не нужно принимать важных решений.

Водолеи

У вас появятся непредвиденные расходы, которые заставят задуматься об экономии. Сегодня подходящий день для того, чтобы разобраться, куда утекают ваши деньги.

Рыбы

Защитные силы и выносливость организма снижены, настроение на нуле? Это значит, надо заняться необременительными делами и поберечься, снизив нагрузку.

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