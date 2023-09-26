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NYT: в Финляндии осознали высокую цену участия в НАТО

08:45
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Финны ощутили последствия молниеносного присоединения к альянсу

Власти Финляндии заплатили высокую цену за "головокружительное" присоединение страны к НАТО, передает издание The New York Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.  

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Как уточнили авторы публикации, членство в НАТО не позволило правительству Финляндии обеспечить безопасность страны в полной мере. По мнению аналитиков, несмотря на "молниеносное" присоединение к военно-политическому блоку, финские власти еще не ощутили "всех прелестей" участия в подобных организациях.

В издании подчеркнули, что для полноценного участия Финляндии в альянсе политическому истеблишменту страны пришлось в значительной степени увеличить оборонные расходы.

"Вступление в НАТО – это дорого, поддержка Украины – это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится", - заключил один из военных аналитиков издания, чьи слова приводит РИА Новости.     

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что экономические рестрикции стран Запада нацелены в отношении простых граждан России. По мнению высокопоставленного дипломата, за "развязывание" украинского кризиса должны "расплачиваться" не только члены правительства России, но и российские граждане.

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