МИД России: США не пригласят Путина на саммит АТЭС

Он пройдет в Сан-Франциско

Американские власти не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

Как пояснил российский дипломат, Вашингтон уже донес до Москвы "по двусторонним каналам" соответствующее решение, объяснив это тем, что в отношении пресловутых лидеров введены санкции.

Бердыев подчеркнул, что Россия продолжит взаимодействие с Соединенными Штатами, чтобы добиться от них реализации обязанностей принимающей саммит АТЭС стороны, сообщает РИА Новости.

В июле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не ждет, что президента России Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

При этом спикер Кремля подчеркивал, что у президента России "сейчас действительно насыщенный график", в котором главный акцент сделан на спецоперацию на Украине.

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