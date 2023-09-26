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Денег на поддержку Украины у США осталось на несколько недель

09:18
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Если Конгресс не одобрит дополнительное ассигнование, средства закончатся

У Соединенных Штатов остаются средства для военных поставок Украине еще на несколько недель, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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Чиновник подчеркнул, что отсутствие дополнительного финансирования, которое запросил Белый дом, сильно скажется на возможностях Вашингтона поддерживать Киев в дальнейшем — осенью и предстоящей зимой.

С учетом этого Кирби призвал Конгресс не медлить с выделением запрашиваемой администрацией Джо Байдена дополнительной финансовой помощью для Украины, сообщает РИА Новости.

Американские средства массовой информации ранее писали, что многие республиканцы в Конгрессе США проголосуют против выделения помощи Украине, она буквально висит на волоске, поскольку Соединенные Штаты переключают внимание на президентскую кампанию 2024 года.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что страны "коллективного" Запада начали отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского из-за неспособности ВСУ противостоять российским военным в зоне спецоперации.

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