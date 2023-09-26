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Пять жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ

09:18
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Украина продолжает обстреливать российскую территорию

От обстрелов украинскими военными территории Белгородской области в понедельник, 25 сентября, пострадали пятеро мирных жителей. Об этом рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

Во время обстрела под Курском погиб мужчина
ВСУ дважды за утро обстреляли поселок в Курской области

Как написал политик на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", среди раненых — две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина.

Всем пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация им не потребовалась.

Москва многократно указывала, что украинские военные атакуют мирные населенные пункты на российской территории, хотя уверяют, что всего лишь защищают свои земли. Террористическая сущность киевского режима несомненна, подчеркивали в России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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