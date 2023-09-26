Посол Антонов призвал США воздержаться от эскалации ситуации в Армении

Заявления американских политиков подпитывают антироссийские настроения, отметил дипломат

Американские власти должны воздерживаться от опасных слов и действий, которые приводят к усилению антироссийских настроений в Армении. Об этом заявил в понедельник, 25 сентября, посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства, отметил, что попытки Соединенных Штатов раздуть антироссийские настроения в Армении служат доказательством того, что "задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России".

Американцы фактически "подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых — снять с себя ответственность за собственные проколы во внутренней и внешней политике", подчеркнул Антонов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия будет продолжать диалог с Арменией и главой армянского правительства Николом Пашиняном. Однако он подчеркнул, что Москва категорически не согласна с попытками обвинить в чем-либо российских миротворцев, которые добросовестно исполняют свой долг в Нагорном Карабахе.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя отношения Москвы и Еревана, указал, что "мы видим, понимаем, что происходит", однако "никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет".

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