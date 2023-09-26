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Отличившихся на запорожском направлении бойцов наградили на передовой

10:05
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Морские пехотинцы неоднократно срывали попытки контратак украинских националистов

Прямо на передовой государственные награды получили российские военнослужащие, отличившиеся на Запорожском направлении

Ордена Мужества и медали "За отвагу" вручил заместитель командующего Черноморским флотом Ильдар Ахмеров. Морские пехотинцы 810-й бригады неоднократно срывали попытки контратак украинских националистов. Враг так и не смог прорвать российскую оборону. По словам одного из награжденных, в районе Работино противник несет огромные потери в живой силе и технике.

"В марте со мной записывали уже интервью - я говорил, что ждем с нетерпением "Леопарды". Очень интересно посмотреть, как будут гореть. Посмотрели. Хорошо горят. Качественно. С огоньком. Теперь ждем "Абрамсы". "Челленджеры" сожгли без нас. Посылайте "Абрмасы". Ждём!", - сказал один из награжденных бойцов.

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