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Российские миротворцы помогают пострадавшим при взрыве на бензохранилище в Карабахе

10:15
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Взорвалась цистерна с бензином

В Нагорном Карабахе продолжают устранять последствия мощного взрыва на бензохранилище, передает "ТВ Центр".

По последним данным, пострадали около 300 человек, 20 погибли. У АЗС в пригороде Степанакерта стояла очередь, когда прогремел мощный хлопок - взорвалась цистерна с бензином. Пламя охватило резервуар, в котором было 100 тонн топлива.

Для спасения людей к местным врачам присоединились военные медики российского миротворческого контингента. Некоторые пострадавшие были доставлены на территорию нашей миссии в модульный городок, оснащенный всем необходимым медоборудованием. В состав отряда миротворцев входят врачи разных специальностей, что облегчает оказание помощи. 

"С момента происшествия в медотряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей и туловища. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медпомощь в полном объеме", - сообщил Павел Суслов, начальник медицинского отряда РМК.

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