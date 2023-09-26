Le Monde: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США

Эр-Рияд планирует развивать сотрудничество с Москвой и Пекином

Власти Саудовской Аравии приняли решение снизить внешнеполитическую и экономическую зависимость от США за счет развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений с Россией и Китаем. Об этом в интервью изданию Le Monde заявил политический аналитик Жан-Мишель Беза.

Напомним, что в ходе августовского саммита БРИКС Саудовская Аравия стала полноправным участником политико-экономического объединения. По мнению авторитетных аналитиков, участие Эр-Рияда в рамках организации позволит России создать новый центр силы для противостояния западным странам.

"Никогда еще саудовцы так хорошо не соответствовали своему прозвищу "нефтяные короли". Они восстановили контроль над рынком черного золота при активной поддержке России и Китая", - заявил Беза, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что, несмотря на все усилия американских властей надавить на принца Саудовской Аравии, Вашингтон так и не смог достичь каких-либо успехов в разрешении "нефтяного конфликта". По его словам, даже официальный визит президента США Джо Байдена в 2022 году не привел к нормализации отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Он также добавил, что такими действиями власти Саудовской Аравии разрушили планы американских политиков по экономической интервенции Ближнего Востока. Иными словами, несмотря на колоссальное внешнеполитическое давление, "нефтяные короли" смогли самостоятельно выбрать вектор развития, заключил аналитик.

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