При взрыве в Степанакерте погибли 20 человек

Трагедия произошла на складе с топливом

В результате взрыва на складе с топливом в районе от трассы Степанакерт — Аскеран погибли 20 человек, 13 из них еще не опознаны. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказали в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

В ведомстве уточнили, что после взрыва в лечебные учреждения доставили 290 человек с ожогами. Несколько десятков из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

При этом многие числятся пропавшими без вести, их судьба до сих пор неизвестна, сообщает "Интерфакс".

Взрыв произошел 25 сентября на бензохранилище, где получали топливо люди, решившие уехать из Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки в регионе.

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что Баку направил помощь пострадавшим при взрыве в Степанакерте. При этом власти непризнанного государства отмечали, что ряду пациентов требуется срочная эвакуация воздушным транспортом.

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