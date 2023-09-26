ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При взрыве в Степанакерте погибли 20 человек

09:40
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Трагедия произошла на складе с топливом

В результате взрыва на складе с топливом в районе от трассы Степанакерт — Аскеран погибли 20 человек, 13 из них еще не опознаны. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказали в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.
Мощный взрыв прогремел в пригороде Cтепанакерта

В ведомстве уточнили, что после взрыва в лечебные учреждения доставили 290 человек с ожогами. Несколько десятков из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

При этом многие числятся пропавшими без вести, их судьба до сих пор неизвестна, сообщает "Интерфакс".

Взрыв произошел 25 сентября на бензохранилище, где получали топливо люди, решившие уехать из Нагорного Карабаха на фоне обострения обстановки в регионе.

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что Баку направил помощь пострадавшим при взрыве в Степанакерте. При этом власти непризнанного государства отмечали, что ряду пациентов требуется срочная эвакуация воздушным транспортом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Взрыв в Степанакерте
Взрыв в Степанакерте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.