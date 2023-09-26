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WSJ: Киев признал неспособность Abrams изменить ситуацию на фронте

10:18
  • вторник
  • 26 сентября 2023

США после долгих проволочек отправили на Украину боевые машины

Украинские политики не питают иллюзий относительно способности американских танков Abrams, поставки которых наконец дождался Киев, переломить ход ситуации на поле боя. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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Как отмечает издание, "украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны".

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что значительная часть танков Abrams, переданных Вашингтоном ВСУ, может быть ликвидирована атаками с воздуха. По мнению эксперта, боевые машины будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем.

Тем временем еще один поставщик танков Украине, Берлин, признался, что отправляла Киеву неработоспособную и устаревшую военную технику. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что "что-то особо и не работало", а в ряде случаев украинской армии передавали вооружения и технику без нужных боеприпасов — соответственно, использовать их по назначению было невозможно.

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