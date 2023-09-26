Российские военные бьют из "Градов" по боевикам на краснолиманском направлении

После залпа контроль фиксирует - есть поражение

Реактивные системы залпового огня "Град" наносят удар по опорным пунктам националистов на краснолиманском направлении. Цель, координаты которой передали операторы беспилотника, находится в 14 километрах. После залпа контроль фиксирует - есть поражение, пора оперативно менять позицию.

Для противника атака "Градов" - всегда неожиданность. Вскоре появляются кадры и с другой стороны линии фронта. Уцелеть, судя по всему, удалось немногим.

Еще сложнее пришлось националистам на купянском направлении. Здесь их позиции российская армия обстреляла из РСЗО "Ураган". 220-миллиметровые снаряды сметают буквально все на расстоянии до 40 километров.

А это уже РСЗО "Торнадо - С" бьет по врагу под Угледаром. Уничтожены несколько единиц техники и десятки украинских военных. За происходящим зорко следит беспилотник "Орлан-10". В воздухе каждая "птичка", как их называют наши бойцы, может находиться до 10 часов, затем ее сменяет другая. На "Орлане" установлена как оптическая, так и тепловизионная техника. Операторы передают координаты целей и фиксируют их поражение круглосуточно.

От вражеских беспилотников наши позиции надежно прикрыты средствами ПВО. Постоянно работают ЗРК "Бук". И "Тор-М2". В его арсенале - 16 зенитных управляемых ракет, обнаруживать и вести он может одновременно до 40 целей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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