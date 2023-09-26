Европейская солидарность рушится на глазах

Макрон и Шольц призывают киевские власти дружить против Варшавы

Гостеприимная Германия задыхается. Только за последние 8 месяцев - 200 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Это треть от всего числа в ЕС. Чтобы как-то спасти разрушающуюся экономику и сдержать растущую инфляцию, Берлин сокращает помощь беженцам вдвое. Но этого, как оказалось, недостаточно. Вспоминая миграционные бунты пятилетней давности, канцлер Шольц пытается контролировать ситуацию как умеет. Поддерживает в Италии организации, которые выделяют мигрантам деньги, лишь бы те оставались в стране. Требует от Польши объяснений по поводу незаконной выдачи шенгенских виз. И тут же получает ответ от польского премьера Матеуша Моравецкого: "Я хочу сказать немецкому канцлеру, чтобы он не вмешивался в польские дела".

Европейская солидарность рушится, когда дело касается собственной безопасности и руководящего кресла. Польские чиновники накануне выборов и так на нервах. А тут еще Франция и Германия, дабы вернуть былое превосходство, подпиливает у этого кресла ножку. По данным местных журналистов, якобы Макрон и Шольц призывают киевские власти дружить против Варшавы.

То, что у Варшавы и Киева отношения, мягко говоря, натянуты, недавно наблюдал весь мир. Разборки Дуда и Зеленский устроили прямо во время недели Генассамблеи ООН. Обидевшись из-за зерна, украинский деятель вынес весь сор из избы, чем, оказывается, очень оскорбил Польшу. А выкручиваться Киеву придется, видимо, самому. Западные политики все меньше готовы вкладывать средств в проект "Украина". Вот и Германия прислала вместо танков "Леопард" развалюхи, а украинцы обиделись.

В США тоже не могут договориться о новых долларовых вливаниях киевскому режиму, правительству грозит шатдаун.

"У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и зимой", - сказал Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме.

Пока американский Конгресс тянет с выделением средств, в Белом доме составили список реформ, которые Украина должна провести для продолжения поддержки со стороны Запада. Личные поездки Зеленского сейчас приносят больше проблем, чем дивидендов. После его визита в Канаду, куда он ездил также за деньгами и оружием, теперь звучат требования отправить в отставку премьера и спикера парламента, которые так радостно рукоплескали приглашенному нацисту. Джастин Трюдо извинился, но, по европейским традициям, попытался переложить всю вину на Россию: "Конечно, то, что произошло - ужасно. Выступающий уже понял свою ошибку. Это сильно позорит парламент Канады и канадцев. Но сейчас важно дать отпор российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине".

Эта история взбудоражила мир. И вот уже в правительстве Канады возникла идея, как подправить имидж страны. Всего-то надо исключить из стенограммы и медиаплатформ парламента момент приветствия спикером парламента человека в зале, а также участие в этом Зеленского. В этот момент рядом с выступающей заметили одобрительно кивающую женщину. Это вице-премьер Христя Фриланд, внучка Михайло Хомяка, геббельсовского пропагандиста.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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