Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Показатель за январь – июнь увеличился на 5%

Инвестиции в экономику Москвы за январь – июнь 2023 года превысили 2,2 трлн рублей, что на 5% в сопоставимых ценах выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, в числе лидеров по инвестициям – промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности.

Мэр отметил, что для потенциальных инвесторов в столице есть большой рынок сбыта продукции с высокой покупательной способностью, работают удобные инструменты, в числе которых московские Инвестиционный портал и Портал поставщиков, а также существует множество мер системной и антикризисной поддержки.

Ранее Сергей Собянин представил основные направления развития столицы в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума. Он подчеркнул, что Москва по динамике развития экономики города в два раза опережает средний уровень развития других регионов, инвестиции за предыдущие годы в столице выросли в два раза.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отмечал, что вклад строительной отрасли в экономику Москвы составляет одну пятую часть валового регионального продукта столицы (4,6 трлн рублей). По показателям выручки, налоговых отчислений, количеству занятых и производительности труда в этой отрасли Москва значительно опережает показатели по стране.

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