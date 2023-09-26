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С момента атаки на "Северные потоки" прошел год

11:49
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Итогов расследования по-прежнему нет

Обычный индустриальный пейзаж некогда процветающего немецкого региона. Тучные годы давно позади. Угольные шахты закрыты, такая же перспектива - у большинства промышленных предприятий, стремительно растет безработица. Печальные последствия недальновидных решений в области энергетики и антироссийских санкций. Сокрушительный удар по немецкому бизнесу нанес и подрыв "Северных поток". Сегодня у Германии - худшие экономические показатели среди развитых стран. МВФ и ЕС ожидают дальнейшего снижения.

"Все последние годы Германия извлекала выгоду из дешевого российского газа. Теперь этому пришёл конец. Немецкая бизнес-модель пошатнулась. Как следствие - мы столкнулись с риском деиндустриализации. Печально, но этот процесс уже идет", - говорит Кристиан Куллман, генеральный директор химической компании.

Имена виновников старательно замалчивают. Расследования терактов идут в обстановке секретности. Россию к участию не допускают. Спустя год после атаки, официального ответа на главный вопрос по-прежнему нет.

"Трудно поверить, что, имея в своем распоряжении самые современные средства разведки и технической экспертизы, европейские страны оказались не в состоянии за год раскрыть произошедший у них под носом крупнейший теракт. Но факт остается фактом: все, что мы имеем на сегодняшний день, это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ, призванные отвести подозрение от истинных виновников и направить общественное мнение по ложному следу", - заявил Сергей Нечаев, посол России в ФРГ.

Западная пресса активно муссирует версию об украинском следе. Якобы теракт совершила группа спецназовцев без поддержки со стороны Киева или другого государства. Об этом заговорили вскоре после публикации расследования американского журналиста Сеймура Хёрша, где он прямо указал на причастность США. Впрочем, и сам Джо Байден публично обещал уничтожить трубопровод. И польский министр Сикорский в своем знаменитом твите с благодарностью Вашингтону фактически признал, кто стоит за атакой. По странному совпадению, именно в США Европа нашла альтернативу российским энергоносителям, обеспечив львиную долю американского экспорта.

"Если история про причастность Украины соответствует действительности, то насколько же мы глупы, чтобы заменить зависимость от российского газа зависимостью от гораздо более дорогого газа из страны, которая как минимум одобрила атаку на нашу инфраструктуру и поддержала исполнителей? Эти соображения не доказывают, что американцы самостоятельно взорвали "Северные потоки", однако дают однозначный ответ на вопрос, кому это выгодно", - указала Сара Вагенкнехт, депутат Бундестага.

Но признать это - значит нанести удар по трансатлантическому сотрудничеству, в чем европейские элиты не заинтересованы. Чем больше времени проходит с момента атаки, тем для них лучше, признает немецкий "Шпигель".

"Неясно, обнародуют ли правду на официальном уровне. Если имена виновников подрывов так и останутся неизвестными, федеральную власть это устроит. Не придется отвечать на неприятный вопрос о последствиях", - говорится в статье.

Едва ли не единственной, кто действительно заинтересован в объективном расследовании, остается Россия. Крупнейшую атаку на международную инфраструктуру сегодня, в ее годовщину, обсудит Совбез ООН. Заседание созвано по инициативе Москвы. 

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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