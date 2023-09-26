В РУДН прошел прошел патриотический мастер-класс "Боевая слава"

Для детей участников СВО провели специальный урок, на котором помогли определиться с выбором будущей профессии

В Российском университете дружбы народов прошел патриотический мастер-класс "Боевая слава" - для детей бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщает "ТВ Центр".

Также для ребят провели специальный урок, на котором помогли определиться с выбором будущей профессии. Рассказали о секретах успеха, о том, как правильно ставить цели и достигать их.

Организатором выступил клуб "Эльбрус", а экспертами - победители и финалисты конкурса "Лидеры России", флагманского проекта платформы "Россия - страна возможностей".

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