Мечта - выздороветь: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Алексеевой

Девочке срочно требуется трансплантация костного мозга

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 4-летней Насти Алексеевой. Девочке поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Сейчас малышка находится в ремиссии, но ей срочно требуется трансплантация костного мозга. Иначе может случиться рецидив. Чтобы подготовить ребёнка к операции, необходимо тотальное облучение организма. И после пересадки - сопроводительная терапия очень редкими и дорогими препаратами. Стоит лечение почти три с половиной миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

В больнице у Насти мгновенно портится настроение. Она считывает эмоции врача и по выражению лица понимает, как на самом деле обстоят дела. А дела не очень. Все реже улыбается мама, у самой Насти вместо обычных детских забот чередой идут болезненные процедуры. Самое простое в лечении – прием лекарств. Девочка ловко и быстро отправляет в рот горсть таблеток.

Мама говорит, как только им сообщили диагноз, дочка сильно изменилась. Веселая и беззаботная хохотушка резко превратилась в маленького взрослого.

"Она прекрасно понимает, что ей каждое утро нужно встать, пойти сдать кровь. Бывал момент, что мы уходили в 8 утра и приходили в 9 вечера, потому что у нас химия и пункция в один день", - рассказывает мама.

Такой жизни ничто не предвещало. Настю - звезду детского сада, общительную, артистичную - собирались записывать на танцы. Но вдруг заболел бок. Сначала жалобе не придали особого значения. Когда это повторилось снова, врачи начали искать причину. По результатам анализов стало ясно, насколько все серьезно.

Лечение началось незамедлительно. Настя и глазом не моргнула, как после химиотерапии выпали волосы. А от катетеров на теле не было и живого места. Но девочка все мужественно терпела. И не зря. Настала долгожданная ремиссия.

Но надолго ли смертельная болезнь затаилась – неизвестно. Диагноз коварен тем, что ремиссия скоротечна и лейкоз возвращается в еще более серьёзной форме.

"Заболевание Насти характеризуется высоким риском рецидива, ей требуется в ближайшее время проведение трансплантации костного мозга", - сообщила Кристина Борисенко, врач-гематолог ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Пересадка "перезагрузит" все системы детского организма и сможет подарить долгожданное излечение. Но чтобы операция прошла успешно, сначала Насте необходимо тотальное облучение, а после трансплантации - лекарственная поддержка организма.

"В ранний пост-трансплантационный период требуются дорогостоящие препараты. Без них костный мозг у Насти может не прижиться и в дальнейшем не функционировать. Что может привести к возникновению раннего рецидива основного заболевания", - продолжила Борисенко.

Как только родители Насти узнали стоимость лечения – у них опустились руки. Почти три с половиной миллиона рублей - сумма для семьи, где работает один папа, астрономическая.

"Даже если мы продадим все, что у нас есть, мы не соберем эту сумму. Я очень прошу помочь нам со сбором этих средств. Чтобы Настя наша выздоровела и дальше бегала, прыгала и радовала родителей", - говорит мама.

В свободное от капельниц время Настя пересматривает видео, снятое до болезни. Беззаботная, радостная девочка взлетает ввысь на качелях, выступает на утренниках. Претворить детскую мечту о выздоровлении в жизнь может каждый. Ведь для людей с добрым сердцем чужой беды не бывает.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Алексеевой, программа 1780

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"