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Белый дом поставил Киеву условия для продолжения военной помощи

10:26
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Украинские власти должны реформировать силовые ведомства

Вашингтон предъявил украинским властям перечень требований для продолжения военной и финансовой поддержки ВСУ, передает издание "Украинская правда" со ссылкой на официальное заявление заместителя помощника президента США по национальной безопасности.

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Уточнятся, что в документе под названием "Перечень приоритетных реформ" выдвинуты требования к правительству Украины, после выполнения которых Вашингтон "в обязательном порядке" продолжит оказывать помощь украинской армии.

Так, например, политический истеблишмент США требует от украинских властей в течение 18 месяцев произвести не только либерализацию цен на энергоносители, но и реформирование большей части силовых ведомств страны.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у Вашингтона заканчиваются средства для осуществления военных поставок ВСУ. По мнению высокопоставленного чиновника, американские власти не смогут обеспечивать Киев необходимыми вооружениями уже через несколько недель.  

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