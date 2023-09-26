ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев рассказал об обещании Западу не применять ATACMS в России

10:40
  • вторник
  • 26 сентября 2023

При этом Крым и Донбасс на Украине не считают российской территорией

Киев не будет использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Глава Севастополя сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота
Пять жителей Белгородской области ранены при обстрелах ВСУ

Украинский чиновник заявил, что "мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами".

При этом Данилов уточнил, что ATACMS будут использоваться "исключительно для защиты территории", которую Киев считает своей, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что главком ВСУ Валерий Залужный пообещал Вашингтону не использовать оружие, поставляемое Соединенными Штатами, для ударов по российской территории. Это обещание якобы было затребовано американской стороной после того, как киевский режим попытался ударить по Кремлю беспилотниками.

Однако Украина не считает Крым и Донбасс частью России, называя эти российские регионы украинской территорией, "незаконно аннексированной" и "оккупированной" Россией. В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе.

При этом западные СМИ подтвердили, что при этом применялись британские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.