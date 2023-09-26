Киев рассказал об обещании Западу не применять ATACMS в России

При этом Крым и Донбасс на Украине не считают российской территорией

Киев не будет использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по той территории, которую считает российской. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украинский чиновник заявил, что "мы не будем применять их на территории России, у нас есть договоренности об этом с нашими партнерами".

При этом Данилов уточнил, что ATACMS будут использоваться "исключительно для защиты территории", которую Киев считает своей, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что главком ВСУ Валерий Залужный пообещал Вашингтону не использовать оружие, поставляемое Соединенными Штатами, для ударов по российской территории. Это обещание якобы было затребовано американской стороной после того, как киевский режим попытался ударить по Кремлю беспилотниками.

Однако Украина не считает Крым и Донбасс частью России, называя эти российские регионы украинской территорией, "незаконно аннексированной" и "оккупированной" Россией. В ночь на 13 сентября ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе.

При этом западные СМИ подтвердили, что при этом применялись британские крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"