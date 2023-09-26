Постпред России при ЕС назвал истинную причину санкций

Россиян наказывают за чувство собственного достоинства, считает дипломат

Заявленная Евросоюзом трактовка антироссийских санкций как намерение лишить Россию доходов предназначена, скорее, для жителей ЕС, на самом деле цель всех санкций Запада иная. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, в действительности рестрикции преследуют совсем другую цель — "наказать всех без исключения россиян за то, что они вопреки западным ожиданиям и прогнозам сохраняют чувство собственного достоинства".

Логвинов подчеркнул, что санкции вводят против России и ее граждан за то, что они "не намерены под воздействием внешних обстоятельств менять свои взгляды на жизнь и представления о будущем России", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз проиграли "войну на истощение", развязанную ими против России. Подтверждением, по словам политика, является утрата доверия населения Европы и США к своим политическим руководителям.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в который раз пустился в санкционную прыть в тщетной надежде обрушить российскую экономику, однако сокрушить ее не получается.

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