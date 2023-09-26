Собянин рассказал, как преобразился парк имени 40-летия ВЛКСМ

Благоустройство парка завершено

Завершилось благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ, который является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем блоге, парк является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому проект благоустройства был разработан на основе архивных материалов, фотографий и чертежей.

Сохранившиеся парковые скульптуры отреставрировали, а утраченные – воссоздали. В парке также вновь работают три фонтана.

Сохраняя историческое наследие парка, столичные власти постарались вдохнуть в него новую жизнь. Четыре новые детские площадки подойдут для ребят всех возрастов. Для любителей здорового образа жизни сделали зону воркаута, а для поклонников экстрима – скейт-парк с фигурами.

Привели в порядок старые дорожки, а на месте "народных троп" проложили новые. Вдоль них установили лавочки, урны и новые фонари. Территорию адаптировали для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Восстановили цветники.

У памятника Джавахарлалу Неру появилось новое пространство для отдыха. Основные дорожки в этой зоне замостили гранитной плиткой, а вдоль них установили лавочки. Разбили цветник, восстановили подходы к монументу и смонтировали архитектурно-художественную подсветку.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что минувшим летом учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий в Москве. Большая часть культурных событий, в организации которых участвовали городские власти, была бесплатной.

Также градоначальник отметил, что в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы создали новый парке с учетом пожеланий местных жителей. Благодаря этому в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тысяч человек, появилось крупное пространство для отдыха.

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