Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Больше всего трафика приходится на студенческие общежития

В столице количество точек подключения к городской сети Wi-Fi в 2023 году достигло почти 25 тыс. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Московской городской сети Wi-Fi – 10 лет. За эти годы она стала одной из самых крупных и разветвленных сетей беспроводного интернета в мире. История городского Wi-Fi началась с Фрунзенской набережной. В 2013 году точки для подключения стали появляться в парках и студенческих общежитиях. Спустя три года Wi-Fi заработал на центральных улицах, а в 2017 году мы подключили первые библиотеки и учреждения культуры. В этом году количество точек достигло почти 25 тыс.", – написал глава города.

Мэр отметил, что больше всего трафика приходится на студенческие общежития.

"Активно подключаются к бесплатному интернету на Охотном Ряду, Манежной площади, Никитском бульваре, в Парке Горького, а также в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", – добавил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что в Москве создана не только стабильная, но и бесшовная сеть.

"Беспроводным интернетом можно пользоваться, перемещаясь по городу, без повторной авторизации в течение суток", – заключил Собянин.

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