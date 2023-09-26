ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

11:07
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Больше всего трафика приходится на студенческие общежития

В столице количество точек подключения к городской сети Wi-Fi в 2023 году достигло почти 25 тыс. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"Московской городской сети Wi-Fi – 10 лет. За эти годы она стала одной из самых крупных и разветвленных сетей беспроводного интернета в мире. История городского Wi-Fi началась с Фрунзенской набережной. В 2013 году точки для подключения стали появляться в парках и студенческих общежитиях. Спустя три года Wi-Fi заработал на центральных улицах, а в 2017 году мы подключили первые библиотеки и учреждения культуры. В этом году количество точек достигло почти 25 тыс.", – написал глава города.

Мэр отметил, что больше всего трафика приходится на студенческие общежития.

"Активно подключаются к бесплатному интернету на Охотном Ряду, Манежной площади, Никитском бульваре, в Парке Горького, а также в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", – добавил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что в Москве создана не только стабильная, но и бесшовная сеть.

"Беспроводным интернетом можно пользоваться, перемещаясь по городу, без повторной авторизации в течение суток", – заключил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Бесплатный Wi-Fi в Москве
Бесплатный Wi-Fi в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.